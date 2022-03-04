RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області тимчасово не працюють лінії 101 і 103: куди дзвонити

Автор: Тетяна Самарук

У Львові та області виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів.Тому тимчасово не працюють лінії 101, 103 та 112.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зокрема, це нові номери, за якими можна додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції.

Номери замість "101" (ДСНС):

  • для абонентів Київстар +380969632583;
  • для абонентів Lifecell;
  • +380639815841;
  • +380639812547;
  • для абонентів Vodafon +380995218203.

Номери замість "103" ("швидка"):

  • +380679058744;
  • +380679058561.

Резервні номери "102" (поліція):

  • 0963225167;
  • 0680205581;
  • 0680971708;
  • 0989579718;
  • 0683109186;
  • 098182890.

Також резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.

Додамо, що станом на 4 березня 15:20 лінія 102 та 103 відновила свою роботу.

Раніше ми повідомляли, що через обстріли російських окупантів сотні тисяч українців залишилися без газу.

Також ми повідомляли, як діяти у разі відсутності водопостачання.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України