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Из-за обстрелов российских оккупантов сотни тысяч украинцев остались без газа

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Украина, Пятница 04 марта 2022 15:08
Из-за обстрелов российских оккупантов сотни тысяч украинцев остались без газа Фото: сотни украинцев остались без тепла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сотни тысяч украинцев остались без газа из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

Отмечается, что по состоянию на 4 марта остаются отключенными 13 газораспределительных станций. Без тепла остались десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей.

Тяжелая ситуация в населенных пунктах Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань и Олешки.

"Критическая ситуация в г. Счастье. На грани остановки газоснабжения в г. Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод", - говорится в сообщении.

Также газоснабжение прекращено в Северодонецке.

Оператор добавил, что, несмотря на постоянные атаки и обстрелы РФ, специалисты продолжают выполнять свою обязанности и восстанавливают газоснабжение.

Напомним, 3 марта в городе Энергодар, где располагается крупнейшая в Европе АЭС, из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия.

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