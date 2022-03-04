Из-за обстрелов российских оккупантов сотни тысяч украинцев остались без газа

Сотни тысяч украинцев остались без газа из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины .

Отмечается, что по состоянию на 4 марта остаются отключенными 13 газораспределительных станций. Без тепла остались десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей.

Тяжелая ситуация в населенных пунктах Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань и Олешки.

"Критическая ситуация в г. Счастье. На грани остановки газоснабжения в г. Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод", - говорится в сообщении.

Также газоснабжение прекращено в Северодонецке.

Оператор добавил, что, несмотря на постоянные атаки и обстрелы РФ, специалисты продолжают выполнять свою обязанности и восстанавливают газоснабжение.