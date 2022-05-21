Львовский сырник по старинному рецепту: готовим из самых простых ингредиентов

Львовский сырник - это вековечная классика, которую готовят поколениями. Вкус десерта знаком многим, поэтому давайте попробуем наколдовать галицкое чудо на собственной кухне.

Ингредиенты для формы 35*12 см или круглой 22 см

творог - 1 кг

яйца - 8 шт.

манка - 4 ст. л. (70 г)

сахар - 250 г

масло 82% - 200 г

изюм - 100 г

Для помадки:

масло - 150

сахар - 80 г

молоко - 2 ст. л.

какао - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут. Хорошо обсушите изюм бумажным полотенцем.

Секрет приготовления заключается в правильном твороге. Стоит взять домашний творог с большой жирностью и без посторонних запахов.

Добавьте к творогу сахар и яйца и перебейте блендером. Добавьте жирное растопленное (не горячее) сливочное масло. Тщательно перемешайте.

Положите манку и снова все тщательно перемешайте. В конце добавьте изюм. Замесите тесто.

Застелите форму пергаментом и выложите нашу массу.

Выпекайте при 180 градусов один час. Охладите в форме и выложите, перевернув.

Сделайте помадку. К молоку добавьте сахар и перемешайте. Добавьте масло и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения, добавьте просеянное какао и перемешивая проварите еще 2-3 минуты.

Щедро полейте охлажденный сырник шоколадной помадкой. Оставьте в холодильнике настояться несколько часов.