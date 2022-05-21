Львовский сырник по старинному рецепту: готовим из самых простых ингредиентов
Львовский сырник - это вековечная классика, которую готовят поколениями. Вкус десерта знаком многим, поэтому давайте попробуем наколдовать галицкое чудо на собственной кухне.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.
Ингредиенты для формы 35*12 см или круглой 22 см
- творог - 1 кг
- яйца - 8 шт.
- манка - 4 ст. л. (70 г)
- сахар - 250 г
- масло 82% - 200 г
- изюм - 100 г
Для помадки:
- масло - 150
- сахар - 80 г
- молоко - 2 ст. л.
- какао - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут. Хорошо обсушите изюм бумажным полотенцем.
Секрет приготовления заключается в правильном твороге. Стоит взять домашний творог с большой жирностью и без посторонних запахов.
Добавьте к творогу сахар и яйца и перебейте блендером. Добавьте жирное растопленное (не горячее) сливочное масло. Тщательно перемешайте.
Положите манку и снова все тщательно перемешайте. В конце добавьте изюм. Замесите тесто.
Застелите форму пергаментом и выложите нашу массу.
Выпекайте при 180 градусов один час. Охладите в форме и выложите, перевернув.
Сделайте помадку. К молоку добавьте сахар и перемешайте. Добавьте масло и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения, добавьте просеянное какао и перемешивая проварите еще 2-3 минуты.
Щедро полейте охлажденный сырник шоколадной помадкой. Оставьте в холодильнике настояться несколько часов.
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