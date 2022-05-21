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Львовский сырник по старинному рецепту: готовим из самых простых ингредиентов

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 08:06
Львовский сырник по старинному рецепту: готовим из самых простых ингредиентов Скриншот видео: Как приготовить настоящий львовский сырник
Автор: Светлана Мащенко

Львовский сырник - это вековечная классика, которую готовят поколениями. Вкус десерта знаком многим, поэтому давайте попробуем наколдовать галицкое чудо на собственной кухне.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты для формы 35*12 см или круглой 22 см

  • творог - 1 кг
  • яйца - 8 шт.
  • манка - 4 ст. л. (70 г)
  • сахар - 250 г
  • масло 82% - 200 г
  • изюм - 100 г

Для помадки:

  • масло - 150
  • сахар - 80 г
  • молоко - 2 ст. л.
  • какао - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут. Хорошо обсушите изюм бумажным полотенцем.

Секрет приготовления заключается в правильном твороге. Стоит взять домашний творог с большой жирностью и без посторонних запахов.

Добавьте к творогу сахар и яйца и перебейте блендером. Добавьте жирное растопленное (не горячее) сливочное масло. Тщательно перемешайте.

Положите манку и снова все тщательно перемешайте. В конце добавьте изюм. Замесите тесто.

Застелите форму пергаментом и выложите нашу массу.

Выпекайте при 180 градусов один час. Охладите в форме и выложите, перевернув.

Сделайте помадку. К молоку добавьте сахар и перемешайте. Добавьте масло и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения, добавьте просеянное какао и перемешивая проварите еще 2-3 минуты.

Щедро полейте охлажденный сырник шоколадной помадкой. Оставьте в холодильнике настояться несколько часов.

Раньше кулинар рассказывала, как приготовить мороженое дома всего из двух ингредиентов.

Также мы писали, как приготовить пышные ленивые вареники.

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