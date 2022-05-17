Круче и быстрее сырников! Готовим пышные ленивые вареники
Ленивые вареники - отличный вариант для завтрака. Готовить их быстро, а кушать очень вкусно. К тому же в них нет лишнего жира, который остается при жарке сырников.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Творог - 450 г
- Сахар - 2-3 ст. л.
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - щепотка
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога)
- Сода -1/4 ч. л.
- Сливочное масло, сахар, сметана для поливки
Пошаговое приготовление
Смешайте творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду.
Добавьте муку. Количество муки зависит от влажности творога.
Посыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто и нарежьте на маленькие кусочки. Сформируйте ленивые вареники.
Сварите их в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить их нужно еще 3-4 минуты.
Посыпьте сахаром готовые ленивые вареники и добавьте сливочное масло.
Вкуснее всего их есть, вмакивая в сметану!
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