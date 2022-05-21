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Львівський сирник за старовинним рецептом: готуємо з найпростіших інгредієнтів

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Субота 21 травня 2022 08:06
Львівський сирник за старовинним рецептом: готуємо з найпростіших інгредієнтів Скріншот відео: Як приготувати справжній львівський сирник
Автор: Світлана Мащенко

Львівський сирник - це віковічна класика, яку готують поколіннями. Смак десерту знайомий багатьом, отже, давайте спробуємо начаклувати галицьке диво на власній кухні.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти для форми 35*12 см чи круглої 22 см

  • сир кисломолочний - 1 кг
  • яйця - 8 шт.
  • манка - 4 ст. л. (70 г)
  • цукор - 250 г
  • масло 82% - 200 г
  • родзинки - 100 г

Для помадки:

  • масло - 150
  • цукор - 80 г
  • молоко - 2 ст. л.
  • какао - 3 ст. л.

Покрокове приготування

Залийте родзинки кип'ятком і залиште на 10 хвилин. Добре обсушіть родзинки паперовим рушником.

Секрет приготування полягає в правильному кисломолочному сирі. Варто взяти домашній сир з великою жирністю та без сторонніх запахів.

Додайте до сиру цукор та яйця і перебийте блендером. Додайте жирне розтоплене (не гаряче) вершкове масло. Ретельно перемішайте.

Покладіть манку і знову все ретельно перемішайте. В кінці додайте родзинки. Замісіть тісто.

Застеліть форму пергаментом і викладіть нашу масу.

Випікайте при 180 градусів одну годину. Охолодіть у формі і викладіть, перевернувши.

Зробіть помадку. До молока додайте цукор і перемішайте. Додайте масло та поставте на невеликий вогонь. Доведіть до кипіння, додайте просіяне какао і перемішуючи проваріть ще 2-3 хвилини.

Щедро полийте охолоджений сирник шоколадною помадкою. Залиште в холодильнику настоятися кілька годин.

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