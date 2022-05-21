Львівський сирник за старовинним рецептом: готуємо з найпростіших інгредієнтів
Львівський сирник - це віковічна класика, яку готують поколіннями. Смак десерту знайомий багатьом, отже, давайте спробуємо начаклувати галицьке диво на власній кухні.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти для форми 35*12 см чи круглої 22 см
- сир кисломолочний - 1 кг
- яйця - 8 шт.
- манка - 4 ст. л. (70 г)
- цукор - 250 г
- масло 82% - 200 г
- родзинки - 100 г
Для помадки:
- масло - 150
- цукор - 80 г
- молоко - 2 ст. л.
- какао - 3 ст. л.
Покрокове приготування
Залийте родзинки кип'ятком і залиште на 10 хвилин. Добре обсушіть родзинки паперовим рушником.
Секрет приготування полягає в правильному кисломолочному сирі. Варто взяти домашній сир з великою жирністю та без сторонніх запахів.
Додайте до сиру цукор та яйця і перебийте блендером. Додайте жирне розтоплене (не гаряче) вершкове масло. Ретельно перемішайте.
Покладіть манку і знову все ретельно перемішайте. В кінці додайте родзинки. Замісіть тісто.
Застеліть форму пергаментом і викладіть нашу масу.
Випікайте при 180 градусів одну годину. Охолодіть у формі і викладіть, перевернувши.
Зробіть помадку. До молока додайте цукор і перемішайте. Додайте масло та поставте на невеликий вогонь. Доведіть до кипіння, додайте просіяне какао і перемішуючи проваріть ще 2-3 хвилини.
Щедро полийте охолоджений сирник шоколадною помадкою. Залиште в холодильнику настоятися кілька годин.
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