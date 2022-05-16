Готовим мороженое Пломбир дома без мороженицы: два ингредиента и несколько минут времени
Мороженое Пломбир можно легко и просто приготовить дома, а вкус получится лучше, чем в магазине. При этом никаких устройств вроде мороженицы не надо.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвет.
Ингредиенты на 8 порций:
- сливки 30% - 500 г
- сгущенка сырая - 300 г
- вафли - 2 шт.
Пошаговое приготовление
Взбиваем сливки до образования пышной массы. Очень важно не пересбить, чтобы сливки не расслоились
Добавляем сырую сгущенку.
Перемешиваем все миксером. Важно, чтобы и сливки и сгущенка были из холодильника.
В мороженое можно добавлять любые любимые наполнители - орешки, шоколад, карамель, джем и тому подобное.
Положите вафлю в форму, выложите мороженое, распределите по форме, сверху положите вторую вафлю.
Отправьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Когда мороженое полностью замерзнет, разрежьте его горячим ножом на 8 порций.
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