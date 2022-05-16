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Готовим мороженое Пломбир дома без мороженицы: два ингредиента и несколько минут времени

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Понедельник 16 мая 2022 11:45
Готовим мороженое Пломбир дома без мороженицы: два ингредиента и несколько минут времени Коллаж РБК-Украина: Готовим мороженое дома
Автор: Светлана Мащенко

Мороженое Пломбир можно легко и просто приготовить дома, а вкус получится лучше, чем в магазине. При этом никаких устройств вроде мороженицы не надо.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвет.

Ингредиенты на 8 порций:

  • сливки 30% - 500 г
  • сгущенка сырая - 300 г
  • вафли - 2 шт.

Пошаговое приготовление

Взбиваем сливки до образования пышной массы. Очень важно не пересбить, чтобы сливки не расслоились

Добавляем сырую сгущенку.

Перемешиваем все миксером. Важно, чтобы и сливки и сгущенка были из холодильника.

В мороженое можно добавлять любые любимые наполнители - орешки, шоколад, карамель, джем и тому подобное.

Положите вафлю в форму, выложите мороженое, распределите по форме, сверху положите вторую вафлю.

Отправьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Когда мороженое полностью замерзнет, разрежьте его горячим ножом на 8 порций.

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