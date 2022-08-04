Львовский школьник написал мультипредметный тест абсолютно без ошибок: как ему это удалось

Артем Краевский окончил классическую гимназию при ЛНУ имени И. Франко. На мультипредметный тест он шел уверенно и выполнил все задания за 50 минут и это при том, что на выполнение заданий было отведено 2 часа.

"Самой легкой была история. Я ее сделал, кажется, за 7 минут. Ну, там было легко… Сначала я вышел, немножко "всплакнул" от счастья. А потом вышел из самого центра оценивания и рассказал всем! Во дворе уже ждали мои друзья, мои родители", - поделился эмоциями Артем.

Школьник Артем Краевский сдал мультипредметный тест абсолютно без ошибок (кадр из видео)

Мама выпускника рассказала, что была уверена в его знаниях. Поэтому для нее такой результат Артема не стал неожиданностью, а скорее - результатом ожиданий.

"Мы старались его поддерживать и не мешать. У него была своя стратегия: что он будет писать первым, что будет писать следующим. То есть, мы со своими советами особенно не влезали. Знали, что он сам все сделает так, как считает нужным и это будет правильно", - рассказала мама Артема Алена Дорошева.

В гимназии тоже гордятся успехами своего выпускника. Признают, что ежегодно у них бывают выпускники, которые набирают максимальные 200 баллов по ВНО, но по одному предмету.

"Чтоб сразу по трем предметам 200 баллов - такого, кажется, еще не было на моей памяти. Артем постоянно был как прилежный ученик. Он все время был отличником. Каждый год, помню, ему вручали стипендию, начиная с 5 класса. Он очень активный, был старостой класса", - рассказал директор гимназии Юрий Джала.

Сам же Артем говорит, что он принципиально решил остаться учиться в Украине. Планирует учиться на системном анализе.

Кстати, он не единственный выпускник во Львове и области, который получил максимальный результат на национальном тестировании. Но окончательные результаты сообщат только в сентябре.