Львівський школяр написав мультипредметний тест абсолютно без помилок: як йому це вдалося

Артем Краєвський закінчив класичну гімназію при ЛНУ імені І.Франка. На мультипредметний тест він йшов впевнено і виконав всі завдання за 50 хвилин і це при тому, що на виконання завдань було відведено 2 години.

"Найлегшою була історія. Я її зробив, здається, за 7 хвилин. Ну, там було легко ... Спочатку я вийшов, трошки "сплакнув" від щастя. А потім вийшов із самого центру оцінювання і розповів усім! У дворі вже чекали мої друзі, мої батьки", - поділився емоціями Артем.

Школяр Артем Краєвський здав мультіпредметний тест абсолютно без помилок (кадр з відео)

Мама випускника розповіла, що була впевнена в його знаннях. Тому для неї такий результат Артема не став несподіванкою, а скоріше - результатом очікувань.

"Ми намагалися його підтримувати та не заважати. У нього була своя стратегія: що він буде писати першим, що буде писати наступним. Тобто, ми зі своїми порадами особливо не влазили. Знали, що він сам все зробить так, як вважає за потрібне і це буде правильно", - розповіла мама Артема Олена Дорошева.

У гімназії теж пишаються успіхами свого випускника. Визнають, що щорічно у них бувають випускники, які набирають максимальні 200 балів з ЗНО, але з одного предмету.

"Щоб відразу з трьох предметів 200 балів - такого, здається, ще не було на моїй пам'яті. Артем постійно був як старанний учень. Він весь час був відмінником. Щороку, пам'ятаю, йому вручали стипендію, починаючи з 5 класу. Він дуже активний, був старостою класу", - розповів директор гімназії Юрій Джала.

Сам же Артем каже, що він принципово вирішив залишитися вчитися в Україні. Планує навчатися на системному аналізі.

До речі, він не єдиний випускник у Львові та області, який отримав максимальний результат на національному тестуванні. Але остаточні результати повідомлять тільки у вересні.