Львовский певец прямо во время концерта сиганул в воду спасать утопающего

В День независимости Украины, 24 августа, во Львове местный житель решил искупаться в озере в парке "Погулянка" и утонул. В это время к своему концерту готовился певец Назар Савко. Он вместе со своим звукорежиссером бросились в воду спасать мужчину 1986 года рождения.

Они вытащили нетрезвого отдыхающего и оказали ему первую медицинскую помощь. Мужчину без сознания доставили в больницу, но к сожалению врачи не смогли ему ничем помочь. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел около 17:45. Назар Савко рассказал, что готовился к концерту, когда к нему подбежал его звукорежиссер Олег Ярема и сказал, что в озере утонул мужчина.

Музыкант признался, что его очень удивило то, что никто не паниковал, не кричал, и не бросался в воду, чтобы вытащить мужчину. При этом друзья утопленника даже не попытались помочь другу, они все были очень пьяны. Кроме того, в этом озере купаться запрещено, о чем также информируют таблички на берегу.

Савко и Ярема разделись и нырнули. Певец рассказал, что по пузырях на воде сориентировался, куда надо нырять. Однако найти утопленника удалось не с первого раза, ведь в том месте глубина озера была около 2,5 метров, а мужчина лежал на дне.

Музыкант отметил, что когда вытащили мужчину, то сразу же начали его реанимировать. Ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца. Это дало позитивный результат, у мужчины появился пульс, и он начал выплевывать воду. При этом от него, по словам Назара Савко, несло алкоголем.

Карета скорой помощи приехала в течение 3 минут. Около 22:00 мужчина все-таки умер.

Напомним, в Украине с начала августа утонули более 120 человек.

Ранее под Днепром 7-летний мальчик утонул во время отдыха в лагере.