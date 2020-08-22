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В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина, Суббота 22 августа 2020 09:41
В Украине с начала августа утонули более 120 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Максим Зайченко

В числе утонувших почти 10 детей

В Украине с начала августа в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек.

Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели подчеркивают, что такая статистика - результат легкомысленного отношения к правилам безопасности.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночку;
  • плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Также РБК-Украина, что с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.

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