В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Фото: человек тонет (flickr)

В числе утонувших почти 10 детей

В Украине с начала августа в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек.

Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели подчеркивают, что такая статистика - результат легкомысленного отношения к правилам безопасности.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночку;

плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Также РБК-Украина, что с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.