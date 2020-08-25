Львівський співак прямо під час концерту стрибнув у воду рятувати потопаючого

У День незалежності України, 24 серпня, у Львові місцевий житель вирішив скупатися в озері у парку "Погулянка" і потонув. В цей час до свого концерту готувався співак Назар Савко. Він разом зі своїм звукорежисером кинулися у воду рятувати чоловіка 1986 року народження.

Вони витягли нетверезого відпочиваючого і надали йому першу медичну допомогу. Непритомного чоловіка доставили в лікарню, але, на жаль, лікарі не змогли йому нічим допомогти. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався близько 17:45. Назар Савко розповів, що готувався до концерту, коли до нього підбіг його звукорежисер Олег Ярема і сказав, що в озері втопився чоловік.

Музикант зізнався, що його дуже здивувало те, що ніхто не панікував, не кричав, і не кидався у воду, щоб витягнути чоловіка. При цьому друзі потопельника навіть не спробували допомогти другу, вони всі були дуже п'яні. Крім того, в цьому озері купатися заборонено, про що також інформують таблички на березі.

Савко і Ярема роздяглися і пірнули. Співак розповів, що по бульках на воді зорієнтувався, куди треба пірнати. Однак знайти потопельника вдалося не з першого разу, адже в тому місці глибина озера була близько 2,5 метрів, а чоловік лежав на дні.

Музикант зазначив, що коли витягли чоловіка, то відразу ж почали його реанімувати. Йому зробили штучне дихання і масаж серця. Це дало позитивний результат, у чоловіка з'явився пульс, і він почав випльовувати воду. При цьому від нього, за словами Назара Савко, несло алкоголем.

Карета швидкої допомоги приїхала протягом 3 хвилин. Близько 22:00 чоловік все ж помер.

Нагадаємо, в Україні з початку серпня потонули понад 120 осіб.

Раніше під Дніпром 7-річний хлопчик потонув під час відпочинку в таборі.