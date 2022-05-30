Львовские врачи раскрыли детали первой уникальной операции: "маленький герой совсем не боялся"

Команда врачей из Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга совместно с Ксенией Болгариной из Национального института рака, которая специализируется на химиотерапии злокачественных солидных новообразований у детей, проводила сложную операцию 26 мая.

Как рассказывают медики, отбор стволовых клеток должен помочь мальчику после высокодозовой химиотерапии быстрее выздороветь.

"Наш маленький герой совсем не боялся, был послушным и мужественным, потому процедура прошла очень удачно!" - говорят врачи.

Львовские врачи провели первый успешный отбор стволовых клеток у ребенка (фото: facebook.com/zusdmc)

К процедуре маленького пациента готовили в течение 5 дней, ожидая максимального количества клеток в крови: стимуляция крови препаратами с последующим определением уровня CD 34+ (стволовых клеток) в проточном цитометре.

После проводился сам процесс забора при помощи специального сепаратора Amicus - пропуская кровь, он отбирает из нее стволовые клетки и возвращает ее обратно.

Специальный сепаратор Amicus (фото: facebook.com/zusdmc)

"5 часов, 6 циклов, 3 объема циркулирующей крови - и наши медики получили достаточное количество аферезного материала, который заморозили и поместили в специальное хранилище с жидким азотом", - рассказывают в медицинском центре.

Собранный материал будут хранить в криобанке Клиники при -196 градусов по Цельсию до тех пор, как мальчик будет готов к трансплантации.

Врачи также рассказали, что после операции Максим смог отправиться домой, но вскоре ребенок должен вернуться в Клинику детской онкологии и ТКМ, где в специальных стерильных боксах будет проходить специализированное лечение: высокодозовая химиотерапия и трансплантация костного мозга.

4-летний Максим после успешной уникальной операции по отбору стволовых клеток должен быстрее выздороветь после высокодозовой химиотерапии (фото: facebook.com/zusdmc)

Также отмечается, что Клиника была открыта накануне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, и успешно продолжает работу даже в условиях войны. Сейчас к аналогичному забора медики готовят еще несколько пациентов.

"Очень важно, что для пациентов все лечение, процесс забора и хранения клеток абсолютно бесплатны. Все расходы покрываются за счет государственных средств и благотворительных проектов", - обращают внимание в медцентре.

Маленький отважный пациент Максим после операции (фото: facebook.com/oncology.zusdmc)