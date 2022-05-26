Военные врачи провели операцию, которой сегодня нет аналогов
Украинские военные врачи уже дважды выполнили современную операцию по удалению почки вследствие огнестрельного ранения. Раненые способны уже самостоятельно передвигаться по палате.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Мобильный госпиталь в котором проводят операции расположен в одном из прифронтовых городов Украины.
Лапароскопическая операция была выполнена впервые. Пациенты получили огнестрельное ранение в результате чего произошло разрушение органа.
"По состоянию на сегодня в мобильном госпитале выполнили уже две такие операции. Благодаря сверхсовременным технологиям и профессионализму украинских врачей раненые уже самостоятельно ходят по палате", - пишет пресс-служба Центра.
Напомним, РБК-Украина писало о перечне бесплатных медицинских услуг, которые сегодня могут получить украинцы.
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