Львівські лікарі розкрили деталі першої унікальної операції: "маленький герой зовсім не боявся"

Команда лікарів з Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку спільно з Ксенією Болгаріною з Національного інституту раку, яка спеціалізується на хіміотерапії злоякісних солідних новоутворень у дітей, проводила складну операцію 26 травня.

Як розповідають медики, відбір стовбурових клітин має допомогти хлопчикові після високодозової хіміотерапії швидше одужати.

"Наш маленький герой зовсім не боявся, був слухняним та мужнім, тому процедура пройшла дуже вдало!" - кажуть лікарі.

Львівські лікарі провели перший успішний відбір стовбурових клітин у дитини (фото: facebook.com/zusdmc)

До процедури маленького пацієнта готували протягом 5 днів, очікуючи максимальної кількості клітин у крові: стимуляція крові препаратами із подальшим визначенням рівня CD 34+ (стовбурових клітин) на проточному цитометрі.

Після проводився сам процес забору за допомогою спеціального сепаратора Amicus - пропускаючи кров, він відбирає з неї стовбурові клітини та повертає її назад.

Спеціальний сепаратор Amicus (фото: facebook.com/zusdmc)

"5 годин, 6 циклів, 3 об'єми циркулюючої крові - і наші медики отримали достатню кількість аферезного матеріалу, який заморозили та помістили у спеціальне сховище з рідким азотом", - розповідають в медичному центрі.

Зібраний матеріал зберігатимуть в кріобанку клініки при -196 градусів за Цельсієм до того часу, коли хлопчик буде готовий до трансплантації

Лікарі також розповіли, що після операції Максим зміг відправитися додому, але незабаром дитина повинна повернутися в клініку дитячої онкології та ТКМ, де в спеціальних стерильних боксах проходитиме спеціалізоване лікування: високодозова хіміотерапія і трансплантація кісткового мозку.

4-річний Максим після успішної унікальної операції з відбору стовбурових клітин повинен швидше одужати після високодозової хіміотерапії (фото: facebook.com/zusdmc)

Також наголошується, що клініка була відкрита напередодні початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, й успішно продовжує роботу навіть в умовах війни. Зараз до аналогічного забору медики готують ще кілька пацієнтів.

"Дуже важливо, що для пацієнтів усе лікування, процес забору та зберігання клітин абсолютно безплатний. Усі витрати покривають за рахунок державних коштів та благодійних проєктів", - звертають увагу в медцентрі.

Маленький відважний пацієнт Максим після операції (фото: Facebook.com/oncology.zusdmc)