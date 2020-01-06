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Під Львовом у жахливій ДТП загинув ветеран АТО: усі деталі

STYLERЖиття    06.01.2020 - 22:42
Під Львовом у жахливій ДТП загинув ветеран АТО: усі деталі
Ветеран АТО загинув під Львовом у ДТП (фото: колаж РБК-Україна)

Ветеран АТО загинув за кермом свого авто на трасі Львів-Тернопіль

Ветеран АТО Руслан Куземский загинув в аварії, яка сталася в неділю, 5 січня, на трасі Львів-Тернопіль. Загиблий був жителем Моршина Львівської області. Про смерть колишнього бійця повідомила Львівська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

ДТП сталася біля села Плугів близько 00:30. Відомо, що в ту фатальну ніч Куземский повертався з Тернополя. Він був за кермом Mitsubishi Galant. Від отриманих травм 34-річний чоловік помер на місці.

Під Львовом у жахливій ДТП загинув ветеран АТО: усі деталі

Руслан Куземский (фото з соцмереж)

В даний момент співробітники поліції встановлюють всі деталі події. Куземский проходив службу в зоні АТО в складі підрозділу СБУ, після чого був демобілізований.

Чоловік був зареєстрований в Тернополі, але фактично проживав у Моршині. Фотографії з місця страшної аварії ви можете подивитися тут.

Нагадаємо, що нещодавно в аварії трагічно загинув ветеран АТО Юрій Яцен, який брав участь в спецоперації із затримання відомого "медового терориста" - діда, який приносив на пости військових ЗСУ мед з вибухівкою.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові ветеран АТО витратив понад 100 тисяч гривень своєю премії на ремонт багатоповерхівки. Гроші чоловік отримав від мерії, але вирішив їх пустити на корисну справу.

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