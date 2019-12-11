Трагически погиб ветеран АТО: он поймал известного террориста (фото)

В ДТП погиб ветеран АТО (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ветеран Юрий Яцен помог задержать "медового террориста"

В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен, который принимал участие в задержании террориста на Донбассе, устроившего кровавую диверсию в Станице Луганской в 2015 году. О смерти военного киногола и участника проекта "Друг Героя" сообщила волонтер Галина Цегельник в своем Twitter.

Трагедия произошла 10 декабря. О месте происшествия не сообщается.

Яцен был уроженцем села Рогозки Сновский района под Черниговом. После начала российско-украинской войны отправился на фронт и вступил в батальон спецназначения "Чернигов".

Ветеран АТО Юрий Яцен (Фото: twitter.com/TSgdalinka)

"Яцена защищал независимость несколько ротаций подряд. Он побывал в горячих точках и получил тяжелые ранения. Кроме того, он участвовал в спецоперации по задержанию "медового террориста" - деда, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой", - рассказала Юлия Сабат в своем Facebook.

Напомним, что в начале 2015 года в Станице Луганской на блок-пост украинских военных пришел дед, назвавшийся местным жителем, и передал им банку с медом - якобы чтобы угостить - поблагодарил бойцов за службу и ушел. Как оказалось, "подарок" был взрывчаткой, и в результате диверсии на блокпосту погиб один военный и трое получили тяжелые ранения. Вскоре сотрудники СБУ совместно с батальоном "Чернигов" нашли и задержала террориста, у которого с собой снова был мед.

В сети рассказали, что Юрий стал кинологом после войны. На Донбассе ветеран АТО повстречал любимую женщину, с которой после демобилизации вернулся домой.

Пользователи сети скорбят о погибшем ветеране, предлагая помощь родным героя.

Фото: скрин комментарев twitter.com/TSgdalinka