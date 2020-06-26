Под Львовом снова влип в скандал хирург, по вине которого ранее умер ребенок

Под Львовом врач отказался помочь ветерану АТО (иллюстративное фото: freepik.com)

Врач находится под следствием и продолжает работать в больнице

Под Львовом хирург отказался предоставить ветерану АТО медицинскую помощь, потому что не увидел в этом возможности получить деньги. Случай произошел в Жидачеве, а тем самым медиком оказался хирург Михайлюк, который три года назад не заметил у 12-летнего мальчика заворот кишок, рентген не был сделан, что в итоге привело к трагедии.

О нынешней ситуации рассказала жена защитника Украины, инвалида войны, льготника, и пост Инны Гайды в Facebook спровоцировал скандал.

По ее словам, вместе с супругом они приехали в Жидачевскую ЦРБ и обратились за помощью. У мужчины была рана на руке, туда попала инфекция, рука начала гноиться и отекать. В регистратуре их направили к хирургу Михайлюку.

"Попав в кабинет, мы рассказали, что на выходные (Троица) рана начала очень быстро увеличиваться и гноиться, поэтому мы перезвонили семейному врачу и посоветовались, какие лекарства принимать до тех пор, как начнется рабочая неделя и мы сможем обратиться в поликлинику. На что врач-хирург ответил, что ничего нам делать не будет (раз не не может, а не будет) так так: "Ваш семейный врач вас получает деньги, пока вы там с ней советуетесь, ей капает зарплата, а мне с этого что?" Я спросила, он собирается осматривать рану и получила не менее шокирующее ответ: "Ну у вас же есть семейный врач, пусть он вас осматривает", - возмущается женщина.

Также Инна спросила у пользователей интернета, имеет ли законное право врач "так "быковать" к больному?"

Закончилось тем, что рану на руке ветерана осмотрела работница государственной аптеки.

Ситуация вызвала в сети массу возмущения, особенно после того как выяснилось о гибели подростка пациента в 2017-м по вине этого хирурга - что подтвердила судмедэкспертиза. В то время врача отстранили от работы, но теперь он снова практикует в больнице, находясь при этом под следствием.

На днях стало известно, что за инцидент с неоказанием помощи ветерану АТО хирургу вынесли выговор, но работать он продолжает. Об этом передают "Факты".

"Срок действия постановления об отстранении хирурга от работы истек, а другого постановления суда не было. Поэтому он официально приступил к исполнению своих обязанностей и с тех пор работает. Мне известно об уголовном производстве, которое сейчас рассматривается в суде. Но его возвращение на работу совершенно законно", - говорит директор Жидачевской центральной районной больницы Людмила Яремцьо.

Ранее мы писали о том, что около месяца назад под Львовом из-за халатности врачей погиб молодой парень - врачи не распознали у него аппендицит и сказали, что "просто переел".

Напомним также, что недавно во Львове из-за халатности врачей умер мужчина.

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Автор: Владимир Костырин