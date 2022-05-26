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Под Львовом строят еще один модульный городок: чем он отличается от других

Модульный городок для переселенцев во Львовской области (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовской области в Яворовском районе завершают строительство модульного городка для вынужденных переселенцев. Здесь смогут жить женщины с детьми, которые покинули свои дома из-за нападения России.

Фото домов опубликовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook.

Чем отличается

По словам главы, в городке смогут проживать около 50 женщин с детьми.

Формат жилья отличается от других модульных городков, которые уже есть в области, тем, что санузлы, душевые и помещение для приготовления пищи будут внутри здания, где расположены спальные комнаты.

"Монтажные работы уже завершили, подвели необходимые коммуникации, продолжаются сантехнические работы и благоустройство территории", - говорится в сообщении.

Работы осуществляет подрядная организация за средства международных организаций и компаний США и Новой Зеландии.

Также пока Львовская областная государственная администрация ведет переговоры с международными партнерами по строительству модульных городков еще в трех общинах области.

Во Львовской области достраивают модульный городок для переселенцев (facebook.com/maks.kozytskyy)

Кроме того, за период полномасштабного вторжения через Львов прошли 5 миллионов украинцев. На сегодня в городе проживает почти 150 тысяч переселенцев.

В частности, три модульных городка уже работают, где могут жить более 1000 человек.

Первоочередно будут предоставлять жилье тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и т.д.

Ранее мы сообщали, что возле Львова откроют первый немодульный дом для переселенцев.

Также мы писали, что вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами за три месяца.

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Львовская областьБеженцы