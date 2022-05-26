Под Львовом строят еще один модульный городок: чем он отличается от других

Во Львовской области в Яворовском районе завершают строительство модульного городка для вынужденных переселенцев. Здесь смогут жить женщины с детьми, которые покинули свои дома из-за нападения России.
Фото домов опубликовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook.
По словам главы, в городке смогут проживать около 50 женщин с детьми.
Формат жилья отличается от других модульных городков, которые уже есть в области, тем, что санузлы, душевые и помещение для приготовления пищи будут внутри здания, где расположены спальные комнаты.
"Монтажные работы уже завершили, подвели необходимые коммуникации, продолжаются сантехнические работы и благоустройство территории", - говорится в сообщении.
Работы осуществляет подрядная организация за средства международных организаций и компаний США и Новой Зеландии.
Также пока Львовская областная государственная администрация ведет переговоры с международными партнерами по строительству модульных городков еще в трех общинах области.
Кроме того, за период полномасштабного вторжения через Львов прошли 5 миллионов украинцев. На сегодня в городе проживает почти 150 тысяч переселенцев.
В частности, три модульных городка уже работают, где могут жить более 1000 человек.
Первоочередно будут предоставлять жилье тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и т.д.
Ранее мы сообщали, что возле Львова откроют первый немодульный дом для переселенцев.
Также мы писали, что вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами за три месяца.