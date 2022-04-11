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Вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами через три месяца, - Тимошенко

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 17:27
Вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами через три месяца, - Тимошенко Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Илона Свиридова

В 10 регионах Украины оперативно возведут новые дома для переселенцев, потерявших жилье из-за войны. Их обеспечат новыми квартирами уже через три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в интервью Forbes.

"Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца", - заявил он.

По словам Тимошенко, в большинстве это будут двухкомнатные квартиры, но планируется также создание однокомнатных и трехкомнатных.

"После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, - они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях", - отметил заместитель председателя ОП.

Всего сейчас планируется построить несколько десятков тысяч квартир. В первую очередь их получат те, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно переселять в первую очередь, добавил Тимошенко.

"Существует много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство начнет их искупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, с мебелью, с бытовой техникой", - сказал он.

Тимошенко также заявил, что себестоимость таких квартир для переселенцев с ремонтом, мебелью и техникой будет меньше рыночной оценки, примерно в $1000 за кв. м.

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