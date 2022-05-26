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Під Львовом будують ще одне модульне містечко: чим воно відрізняється від інших

Модульне містечко для переселенців у Львівській області (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області в Яворівському районі завершують будівництво модульного містечка для вимушених переселенців. Тут зможуть жити жінки з дітьми, які покинули свої домівки через напад Росії.

Фото будинків опублікував голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Чим відрізняється

За словами голови, у містечку зможуть проживати близько 50 жінок з дітьми.

Формат житла відрізняється від інших модульних містечок, які вже є у області, тим, що санвузли, душові та приміщення для приготування їжі будуть всередині будівлі, де розташовані спальні кімнати.

"Монтажні роботи уже завершили, підвели необхідні комунікації, тривають сантехнічні роботи та благоустрій території", - йдеться у повідомленні.

Роботи здійснює підрядна організація за кошти міжнародних організацій та компаній США і Нової Зеландії.

Також наразі Львівська обласна державна адміністрація веде перемовини з міжнародними партнерами щодо будівництва модульних містечок ще у трьох громадах області.

У Львівській області добудовують модульне містечко для переселенців (facebook.com/maks.kozytskyy)

Окрім того, за період повномасштабного вторгнення через Львів пройшли 5 мільйонів українців. На сьогодні у місті мешкає майже 150 тисяч переселенців.

Зокрема, три модульні містечка вже працюють, де можуть жити понад 1000 людей.

Першочергово будуть надавати житло тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо.

Раніше ми повідомляли, що біля Львова відкриють перший немодульний будинок для переселенців.

Також ми писали, що вимушених переселенців забезпечать новими квартирами за три місяці.

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