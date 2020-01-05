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Під Львовом впав дах старовинного замку: перші подробиці (фото, відео)

STYLERПодії    05.01.2020 - 12:49
Під Львовом впав дах старовинного замку: перші подробиці (фото, відео)
Дах впав через негоду (колаж РБК-Україна)

У Львівській області через негоду провалився дах старовинного замку

Під Львовом в селищі Олесько через погодні умови зруйнувався дах старовинного замку, який належить до списку національних пам'яток архітектури. Старі дерев'яні перекриття в будівлі не витримали навантаження: через сильний вітер провалився дах будівлі монастирського костьолу. Інцидент стався 3 січня.

Костел капуцинів 1739 року побудови останнім часом перебував у поганому стані, але 3 січня ситуація змінилася в гіршу сторону. Зараз на даху старовинного будинку монтують тимчасове покриття з плівкою, щоб захистити замок від мокрого снігу.

    Монастир капуцинів після обвалу даху (фото: lvivartgallery/Facebook)

    Музейним експонатам, що зберігаються у приміщенні, нічого не загрожує. Тим не менше, є ризик нових обвалень даху. Вхід на територію колишнього монастиря закритий, художні виставки скасовані, чергує поліція охорони.

    Хто займеться ремонтом даху на будівлі, стане відомо 9 січня після завершення переговорів керівництва художньої галереї (чиї фонди зберігаються в замку), а також влади Львівської області та Буського району.

    У Львівській картинній галереї їм. Возницького вважають, що передумови для обвалу даху будівлі були закладені ще в радянські часи через недбало виконані ремонтні роботи. Використовувалася деревина, непридатна для перекриття даху, що підтверджують фотознімки, зроблені в будинку до обвалу.

    Монастир Капуцинів після обвалу даху

    Нагадаємо, що раніше у центрі Києва обрушилося крило старовинної будівлі.

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