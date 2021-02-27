Под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных: видео инцидента

Под Львовом пьяный водитель, которого остановили патрульные и начали оформлять протокол, вооружился лопатой и принялся крушить автомобиль правоохранителей. Инцидент произошел ночью на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская возле поселка городского типа Куликов.
Об этом передали в патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.
Также "копы" опубликовали видео происшествия.
Отмечается, что патрульные остановили машину мужчины Renault Kangoo по причине неисправной подсветку номерного знака. Водитель пробовал устранить проблему, но тщетно.
У мужчины проверили документы, и обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти проверку на Драггере, и тот согласился. Результат показал 1,94 промилле.
Правоохранители сели в служебное авто и начали составлять протокол.
46-летний львовянин поинтересовался, сколько это займет времени, и после ответа - мол, несколько минут, сел в свою машину. Однако вскорости вышел, достал из багажника лопату, и стал наносить ей удары по авто с "копами" внутри.
Ошарашенные патрульные выскочили и быстренько угомонили буйного неадеквата.
"Что ты делаешь, бл***?!!" - не сдерживали эмоций правоохранители.
На кадрах видно, как мужчине надели наручники.
На место происшествия также вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции из Львова.
Задержанному уже объявили о подозрении. Ему грозит ответственность по ч.1 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса. Кроме того, на мужчину патрульные также оформили админматериалы за нарушение ПДД.
Видео: Под Львовом пьяный водитель с лопатой крушил авто патрульных
Ранее сообщалось, что на Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, и в результате ДТП один из них погиб.
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