Под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных: видео инцидента

Также "копы" опубликовали видео происшествия.

Отмечается, что патрульные остановили машину мужчины Renault Kangoo по причине неисправной подсветку номерного знака. Водитель пробовал устранить проблему, но тщетно.

У мужчины проверили документы, и обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти проверку на Драггере, и тот согласился. Результат показал 1,94 промилле.

Правоохранители сели в служебное авто и начали составлять протокол.

46-летний львовянин поинтересовался, сколько это займет времени, и после ответа - мол, несколько минут, сел в свою машину. Однако вскорости вышел, достал из багажника лопату, и стал наносить ей удары по авто с "копами" внутри.

Ошарашенные патрульные выскочили и быстренько угомонили буйного неадеквата.

"Что ты делаешь, бл***?!!" - не сдерживали эмоций правоохранители.

На кадрах видно, как мужчине надели наручники.

На место происшествия также вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции из Львова.

Задержанному уже объявили о подозрении. Ему грозит ответственность по ч.1 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса. Кроме того, на мужчину патрульные также оформили админматериалы за нарушение ПДД.

Видео: Под Львовом пьяный водитель с лопатой крушил авто патрульных