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На Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

Новина українською → Волынская область, Понедельник 22 февраля 2021 17:44
На Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Волынской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, еще один - госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что водитель, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний молодой человек погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Водителя задержали, а также сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.

Кроме того, в Харьковской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали десять человек.

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