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Під Львовом п'яний водій розтрощив лопатою авто патрульних: відео інциденту

Автор: Володимир Костирін

Під Львовом п'яний водій, якого зупинили патрульні та почали оформляти протокол, озброївся лопатою і почав трощити автомобіль правоохоронців. Інцидент стався вночі на автодорозі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська біля селища міського типу Куликів.

Про це передали в патрульній поліції Львівської області на сторінці у Facebook.

Також "копи" опублікували відео події.

Зазначається, що патрульні зупинили машину чоловіка Renault Kangoo через несправну підсвітку номерного знаку. Водій намагався розв'язувати проблему, але марно.

У чоловіка перевірили документи, і виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку на Драггері, і той погодився. Результат показав 1,94 проміле.

Правоохоронці сіли в службове авто і почали складати протокол.

46-річний львів'янин поцікавився, скільки це займе часу, після відповіді - мовляв, кілька хвилин, сів у свою машину. Проте незабаром вийшов, дістав з багажника лопату, і став завдавати ударів по авто з "копами" всередині.

Ошелешені патрульні вискочили і швиденько вгамували буйного неадеквата.

"Що ти робиш, бл***?!!" - не стримували емоцій правоохоронці.

На кадрах видно, як чоловікові надягли наручники.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції зі Львова.

Затриманому вже оголосили про підозру. Йому загрожує відповідальність за ч.1 ст.296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу. Крім того, на чоловіка патрульні також оформили адмінматеріали за порушення ПДР.

Відео: Під Львовом п'яний водій з лопатою трощив авто патрульних

Раніше повідомлялося, що на Волині п'яний водій збив двох підлітків, і в результаті ДТП один з них загинув.

Також ми писали, що нещодавно в Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з різаниною.

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Новини України Львівполицияводителиинцидент
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