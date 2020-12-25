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В Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной (видео)

Киев, Пятница 25 декабря 2020 08:41
В Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной (видео)
В Киеве произошла драка с поножовщиной в троллейбусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве поздно вечером 24 декабря пассажиры устроили безобразную драку в троллейбусе с применением ножа. Один из пассажиров получил ранение.

Инцидент произошел в салоне троллейбуса №31, который направлялся в сторону Троещины. Между компанией мужчин возник сначала словесный конфликт, который очень быстро перерос в драку, а потом и в поножовщину. Детали сообщили в сообществе "Вартові еспресо" в социальной сети Facebook.

Как рассказали очевидцы, две компании мужчин начали выяснять отношения во время поездки. Сначала в качестве аргументов они использовали кулаки, а потом один из них достал нож. В результате конфликта один человек получил ножевое ранение.

Троллейбус остановили и вызвали на место происшествия патрульную полицию и медиков. Помощь раненому оказали, а участников конфликта задержали. В сеть попало видео, которое снял один из очевидцев поножовщины.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику! Посмотреть его можно тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре неадекватный мужчина едва не убил подростка в супермаркете. Он набросился на мальчика без всякой причины и начал бить руками и ногами.

А также рассказывали о том, что в Киеве пьяный мужчина с гитарой ворвался в больницу, проник в операционную и начал бросаться на медиков. Во время конфликта он утверждал, что является непобедимым бойцом ММА.

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