Під Львовом поїзд ледь не розчавив шкільний автобус з дітьми: з'явилося відео

Поїзд ледь не розчавив шкільний автобус під Львовом (колаж: РБК-Україна)

Водій автобуса порушив правила залізничного переїзду і ледь не потрапив під "товарняк"

Шкільний автобус з вини нервового водія ледь не потрапив під товарний поїзд на залізничному переїзді у Львівській області. Відповідне відео з'явилося в Facebook-спільноті Київ Оперативний.

Нетерплячий водій жовтого Isuzu сигналив автомобілям, що зупинилися біля переїзду, потім спробував їх об'їхати і наблизився впритул до шляхів.

І тільки після сигналів водіїв, а потім і самого поїзда, що наближався на великій швидкості, автобус зупинився. І як тільки поїзд проїхав, водій автобуса битком набитого дітьми продовжив рух на червоне світло.

Крім того, стало відомо, що в автобусі знаходилися особливі діти. Їх перевозили зі Львова та передмістя в навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая, що знаходиться в Брюховичах.

Опубліковані також держномери автобуса - BC0894HB.

Шкільний автобус ледь не потрапив в трагедію на переїзді Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло. Після цього почав обганяти, не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів та самого поїзда, в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Як виявилося, це ще й «спецшколярик», який довозити «особливих діток» зі Львова та приміських територій на навчання в НРЦ Святого Миколая, що у Брюховичах. Держ. реєстр. номер ТЗ #BC0894HB Опубліковано Оперативний Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Поїзд ледь не розчавив шкільний автобус під Львовом (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі, що проглянули відео, шоковані недбалістю водія, який ледь не спровокував страшну ДТП. Вони залишають сотні коментарів.

На підставі цього відео, потрібно позбавляти прав назавжди!

На місці батьків дітей, які знаходяться в автобусі, від імені Святого Миколая, набив би водієві таку "кабіну", щоб до кінця життя бджоли облітали стороною!

Забрати права і на перездачу. Про правило ж/д переїзду тільки діти, напевно, не знають.

Водій транспортного засобу, що перевозить людей, повинен бути не тільки Водієм першого класу, але ще й людиною по життю.

Скрін коментарів

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