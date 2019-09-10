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Під Львовом поїзд ледь не розчавив шкільний автобус з дітьми: з'явилося відео

STYLERПодії    10.09.2019 - 13:19
Під Львовом поїзд ледь не розчавив шкільний автобус з дітьми: з'явилося відео
Поїзд ледь не розчавив шкільний автобус під Львовом (колаж: РБК-Україна)

Водій автобуса порушив правила залізничного переїзду і ледь не потрапив під "товарняк"

Шкільний автобус з вини нервового водія ледь не потрапив під товарний поїзд на залізничному переїзді у Львівській області. Відповідне відео з'явилося в Facebook-спільноті Київ Оперативний.

Нетерплячий водій жовтого Isuzu сигналив автомобілям, що зупинилися біля переїзду, потім спробував їх об'їхати і наблизився впритул до шляхів.

І тільки після сигналів водіїв, а потім і самого поїзда, що наближався на великій швидкості, автобус зупинився. І як тільки поїзд проїхав, водій автобуса битком набитого дітьми продовжив рух на червоне світло.

Крім того, стало відомо, що в автобусі знаходилися особливі діти. Їх перевозили зі Львова та передмістя в навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая, що знаходиться в Брюховичах.

Опубліковані також держномери автобуса - BC0894HB.

Шкільний автобус ледь не потрапив в трагедію на переїзді Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло. Після цього почав обганяти, не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів та самого поїзда, в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Як виявилося, це ще й «спецшколярик», який довозити «особливих діток» зі Львова та приміських територій на навчання в НРЦ Святого Миколая, що у Брюховичах. Держ. реєстр. номер ТЗ #BC0894HB

Опубліковано Оперативний Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Поїзд ледь не розчавив шкільний автобус під Львовом (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі, що проглянули відео, шоковані недбалістю водія, який ледь не спровокував страшну ДТП. Вони залишають сотні коментарів.

  • На підставі цього відео, потрібно позбавляти прав назавжди!
  • На місці батьків дітей, які знаходяться в автобусі, від імені Святого Миколая, набив би водієві таку "кабіну", щоб до кінця життя бджоли облітали стороною!
  • Забрати права і на перездачу. Про правило ж/д переїзду тільки діти, напевно, не знають.
  • Водій транспортного засобу, що перевозить людей, повинен бути не тільки Водієм першого класу, але ще й людиною по життю.

Під Львовом поїзд ледь не розчавив шкільний автобус з дітьми: з'явилося відео

Скрін коментарів

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області в смертельній ДТП загинуло чотири людини, постраждало ще стільки ж. Серед них - громадяни Туреччини.

Раніше ми писали, що в ДТП у Тернопільській області, загинув володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.

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