Американская певица погибла в ДТП: незадолго до гибели она сняла странное видео

Популярная певица погибла в ДТП (фото: unsplash.com)

Девушка сняла на видео рассказ о том, как она попала в ДТП в том же месте в детстве

В жуткой автокатастрофе в США погибла американская певица, восходящая звезда кантри-музыки Кайли Рей Харрис. Об этом сообщили представители артистки, компания Torrez Music Group.

Кайли Рей Харрис (фото: instagram.com/kylierh)

Как сообщается, авария произошла в Нью-Мексико, куда Кайли Рей Харрис отправилась, что принять участие в музыкальном фестивале. На трассе столкнулось три автомобиля. Два человека погибли, а водитель третьей машины госпитализирован с травмами.

По дороге в Нью-Мексико певица записала очень эмоциональное видео, в котором рассказала, что она направляется на фестиваль в то место, где жили ее родственники.

"Буквально все, кто здесь жил, умерли, кроме моего дяди. И мой папа. Я сейчас расплачусь", - сказала Кайли Рей Харрис.

В США погибла певица Кайли Рей Харрис (Видео: YouTube/Entertainment Tonight)

Также она рассказала историю из своего детства о том, что попала в ДТП вместе со своим отцом как раз в этой местности.

"Езда по этим дорогам, я еду уже 12 часов. Вы подумаете, что это утомительно и скучно. Но, проезжая последние два часа через горы, я вспоминаю, как сидела на заднем сидении, когда была маленькой, а отец вел машину", - со слезами на глазах сообщила певица и добавила, что в тот день они попали в ДТП – автомобиль влетел в корову, которая возникла посреди дороги. Удар был настолько сильным, что она вместе с сестрой сильно испугались.

Кайли Рей Харрис (фото: instagram.com/kylierh)

Через несколько часов после этих видео Кайли Рей Харрис погибла в автомобильной аварии. Ей было всего 30 лет и у нее осталась шестилетняя дочь. Она успела выпустить два альбома –дебютный в 2013 году под названием Talking It Back и в 2019 году вышел ее второй альбом – Kalye Rae Harris.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции скончался легендарный комедийный актер.

А также рассказывали о том, что в автокатастрофе погиб знаменитый композитор вместе с женой и маленьким ребенком.