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Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 20:47
Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)
Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе (фото: torange.biz)

Джонатан Голдштейн сам управлял самолетом, который потерпел крушение

Известный британский композитор Джонатан Голдштейн разбился на легкомоторном самолете Pipe, на борту которого также была его жена и маленькая дочь. Инцидент произошел в Швейцарских Альпах возле итальянской границы. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что композитор был сам за штурвалом самолета. Что стало причиной авиакатастрофы пока неизвестно.

Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)

Джонатан Голдштейн и Ханна Марцинович (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

50-летний Джонатан Голдштейн и 36-летняя Ханна Марцинович поженились три года назад. Его супруга играла в составе оркестра BBC и Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, она также выступала соло.

Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)

Джонатан Голдштейн и Ханна Марцинович (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

Стоит отметить, что Голдштейн написал музыку ко многим голливудским кинофильмам, сериалам и театральным постановкам. Его творчество можно услышать в фильме Мартина Скорсезе "Мыс страха".

Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)

Джонатан Голдштейн (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

В 2007 году композитор получил музыкальную премию Айвара Новелло за музыку к фильму BBC и HBO "Примо". Кроме того, Джонатан также был музыкальным продюсером и у него была собственная компания.

Знаменитый композитор погиб в авиакатастрофе вместе с семьей (фото)

жонатан Голдштейн (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

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