Под Львовом обнаружили загадочный барельеф с изображением польского короля

"Вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру III в 1347 году", - заявил Чухлеб.

Под Львовом нашли старинный барельеф (фото: facebook.com/TChuhlib)

Находка пока что находится не у ученых. Чухлиб просит принести артефакт местной власти или во Львовский исторический музей, или к Львовскому отделению Института казачества.

Стоит отметить, что фото находки опубликовали в Facebook-группе копателей "Камрады Украины". Это может свидетельствовать о том, что артефакт попал в руки черным копателям.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети предполагают, что на барельефе может быть изображена присяга Ягайло в 1385 году или Сигизмунду в Люблине в 1569 году.

Другой пользователь отметил, что частицы барельефов напоминают фрагменты погребального саркофага короля Яна Казимира, копия которого находится в Ровенском краеведческом музее.

Также есть предположение, что это просто детали камина, который был украшением какого-то польского поместья 18-19 века.