Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля

"Мабуть, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королеві Казимиру ІІІ у 1347 році", - заявив Чухліб.

Під Львовом знайшли старовинний барельєф (фото: facebook.com/TChuhlib)

Знахідка поки що знаходиться не в науковців. Чухліб просить принести артефакт місцевій владі або у Львівський історичний музей, або до Львівського відділення Інституту козацтва.

Варто зазначити, що фото знахідки опублікували в Facebook-групі копачів "Камради України". Це може свідчити про те, що артефакт потрапив в руки чорним копачам.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі припускають, що на барельєфі може бути зображена присяга Ягайло в 1385 році або Сигізмунду в Любліні в 1569 році.

Інший користувач зазначив, що частинки барельєфів нагадують фрагменти похоронного саркофага короля Яна Казимира, копія якого знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї.

Також є припущення, що це просто деталі каміна, який був окрасою якогось польського маєтку 18-19 століття.