Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Во Львовской области во время поисково-эксгумационных работ вблизи села Соколовка обнаружили массовое захоронение воинов УПА. Были найдены останки 15 мужчин и 1 женщины.
Об этом сообщает Мемориально-поисковый центр "Доля" на своей странице в Facebook.
Большинство мужчин погибли в молодом возрасте, в результате огнестрельных ран, полученных в бою.
Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")
При этом в нескольких погибших обнаружены травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.
Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")
"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами", - говорится в сообщении.
Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")
Эксперты говорят, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. У нескольких бойцов нашли мелкие личные вещи.
Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")
Напомним, в Одессе обнаружили один из самых крупных могильников жертв НКВД. Эксперты раскопали 29 могильников. Место указал местный историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД в 1930-х годах.
Мы также писали о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как его дядю расстреляли НКВДисты по доносу одного из сослуживцев.