Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Большинство мужчин погибли в молодом возрасте, в результате огнестрельных ран, полученных в бою.

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

При этом в нескольких погибших обнаружены травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами", - говорится в сообщении.

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

Эксперты говорят, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. У нескольких бойцов нашли мелкие личные вещи.

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")