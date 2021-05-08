Кравчук рассказал, как НКВДисты расстреляли его дядю по доносу (видео)
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как его дядю расстреляли сотрудники НКВД по доносу одного из сослуживцев, когда тот прочитал письмо своего отца, описавшего впечатления от ситуации в Польше.
Об этом политик рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Кравчук отметил, что дядю расстреляли без суда возле железнодорожной станции, и там же закопали. Это произошло после обвинения родственника в якобы антисоветской пропаганде, хотя он просто прочитал письмо, написанное отцом сыну с рассказом, как живут поляки, хотя у них не такая плодородная земля, как в Украине.
"Родной брат моего отца Митрофан после воссоединения, как тогда говорили, западных земель с Украиной, пошел в войско. Служил в Куйбышевской области. Его отец, мой дед, Алексей, имел церковноприходскую школу. И написал ему письмо. Говорит, сынок, я недавно был на границе с Польшей. И там мы подошли к полякам. У них очень паршивые земли, пишет дед мой, но они живут почему-то лучше. И войско хорошо одето, и поесть есть что. А у нас хорошая земля, но как-то... плохо", - рассказал Кравчук.
Дядя президента прочитал это письмо в комнате в компании двух солдат, и один из них написал донос - мол, Митрофан является пропагандистом антисоветчины.
"Его арестовали, и через две недели расстреляли без суда на станции. Там же и закопали... У меня есть документы, есть фамилии, все... Кинули в колодец, мы его потом доставали... Понимаете, если это все рассказать и описать, то это приговор коммунистической системе и советской власти. Страшный приговор, но справедливый", - подчеркивает Кравчук.
Добавим, что перед этим Леонид Кравчук рассказал о расправе красноармейцев над жителями села Большой Житин в 1946 году, свидетелем чего он тогда стал в 12-летнем возрасте.
Видео: Кравчук рассказал о расстреле своего дяди сотрудниками НКВД и зверствах красноармейцев в родном селе под Ровно в 1946 году
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