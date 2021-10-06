Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

Більшість чоловіків загинули в молодому віці, в результаті вогнепальних ран, отриманих в бою.

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

При цьому в кількох загиблих виявлені травми, нанесені тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, або в момент смерті.

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

"За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари наносили в голову і обличчя тупим предметом, або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися співробітники НКВС із затриманими, або пораненими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

Експерти кажуть, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули в яму. У кількох бійців знайшли дрібні особисті речі.

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")