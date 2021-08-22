В Одессе обнаружили один из самых крупных могильников жертв НКВД: фото

В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД. Этот объект находится на 6 километре Овидиопольской дороги. На данный момент уже 29 могильников раскопаны – это отдельные ямы, где похоронены жертвы "красного" террора.

Об этом говорится в публикации Украинского института национальной памяти на Facebook.

Ранее на этот же месте были обнаружены расстрельные ямы. Эти ямы шли с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Потом эту свалку ровняли, чтобы скрыть места массового убийства.

Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД возле Одессы в 1930-х годах.

Было принято решение о начале раскопок. На этом месте планируют в будущем создать сквер-мемориал в память о погибших, а останки могут перезахоронить в другом месте.

"Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает своими масштабами. На сегодняшний момент, только после изучения юго-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6 км Овидиопольской дороги в Одессе, найдено по крайне мере 29 могильников – отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы – жертвы коммунистического террора", - сказано в сообщении.

Как отмечают специалисты, количество могильников еще подсчитывается, а количество жертв пока неизвестно. Однако, уже сейчас можно сказать, что данный объект захоронений – один из самых крупных в Украине.

По архивным документам, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном. Также работы не проводят в той зоне, где проложены силовые электрокабели.

В Одессе обнаружили 29 могильников жертв НКВД (Фото: facebook.com/uinppivden)