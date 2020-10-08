Под Львовом мужчина напал на журналистку и разбил ей телекамеру

Во Львовской области мужчина напал на журналистку одного из местных телеканалов и разбил ей телекамеру. Инцидент произошел в селе Большие Грибовичи, где находится известная городская свалка.

Мужчина набросился на журналистку одного из местных телеканалов в Жовковском районе Львовской области, когда она готовила сюжет по редакционному заданию. Он повредил ей видеокамеру, и потерпевшая вынуждена была обратиться в полицию. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

Как рассказала журналистка, она снимала видеосюжет на территории Львовского полигона твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи по заданию своей редакции вечером, 6 октября. К ней подошел неизвестный мужчина и начал препятствовать выполнению ее профессиональных обязанностей. Он вел себя агрессивно, мешал съемке и в конце концов повредил телекамеру.

По данному факту было открыто криминальное дело по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание – штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет. Личность злоумышленника установлена – им оказался 62-летний житель Жовковского района.

На данный момент проводится досудебное расследование.

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