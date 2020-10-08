Під Львовом чоловік напав на журналістку і розбив їй телекамеру

У Львівській області чоловік напав на журналістку одного з місцевих телеканалів і розбив їй телекамеру. Інцидент стався в селі Великі Грибовичі, де знаходиться відоме міське звалище.

Чоловік накинувся на журналістку одного з місцевих телеканалів у Жовківському районі Львівської області, коли вона готувала сюжет за редакційним завданням. Він пошкодив їй відеокамеру, і потерпіла змушена була звернутися в поліцію. Деталі розповіли пресслужбі Національної поліції Львівської області.

Як розповіла журналістка, вона знімала відеосюжет на території Львівського полігону твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі за завданням своєї редакції ввечері, 6 жовтня. До неї підійшов невідомий чоловік і почав перешкоджати виконанню професійних обов'язків. Він поводився агресивно, заважав зйомці й кінець кінцем пошкодив телекамеру.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 62-річний житель Жовківського району.

На цей момент проводиться досудове розслідування.

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