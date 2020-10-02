В Днепре избили известного активиста: наносили удары исключительно по голове

В Днепре избили известного активиста (Коллаж РБК-Украина)

Полиция в Днепре задержала преступников, которые до полусмерти избили известного активиста и правозащитника

В Днепре неизвестные напали на активиста и избили его до жуткого состояния. Они нанесли ему более десятка ударов по голове. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, инцидент произошел на улице Богомаза. Двое мужчин выследили 38-летнего активиста и напали на него. Они нанесли ему более 10 ударов по голове. Пострадавшего по сути спасли прохожие, которые подняли шум. Преступники успели скрыться с места происшествия, а мужчине вызвали скорую и его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, пострадавший – руководитель информационного агентства "Антикоррупционная правозащитная Рада" Александр Снисар. У него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние и множественные переломы костей лицевого черепа.

Полиции удалось отыскать и задержать подозреваемых. Это два жителя города Каменское – 28 и 37 лет. Кроме них, проверяется причастность к нападению еще одного человека.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей и решается вопрос о выборе им меры пресечения. Им уже вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 15, п. 7, 12, ст. 115 Криминального кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство).

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