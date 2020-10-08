Пытались задушить: в Запорожье избили врача скорой помощи

В Запорожье избили врача скорой помощи (Коллаж РБК-Украина)

Родные пациентки скрыли от врачей коронавирус и обвинили медиков в халатности

В Запорожье взбешенные родственники пациентки набросились на врача скорой помощи и избили ее. Позже выяснилось, что у больной был коронавирус, но родные это скрыли и подвергли опасности всю бригаду медиков.

В Запорожье бригада скорой помощи приехала по вызову к тяжелобольной пациентке. У женщины ранее диагностировали воспаление легких и помощь врачей понадобилась срочно, так как состояние больной начало резко ухудшаться. В течение нескольких дней болезнь протекала тяжело, но родные отказывались от госпитализации. Детали рассказали в сюжете телеканала "Актуально".

"Женщина болела пять дней. К ней выезжала бригада несколько раз. Была диагностирована пневмония и женщине предлагалась госпитализация, но родственники отказались. Женщина погибла, несмотря на все усилия врачей. Родственники были недовольны и решили отыграться на медике", - рассказали в скорой помощи.

Медики вынуждены были применить реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия, спасти женщину не удалось. Родственники пациентки в гневе набросились на врача. Они хватали ее, били, а потом даже попытались задушить. В результате нападения медика пришлось срочно госпитализировать.

Позже выяснилось, что у погибшей был коронавирус, но родные скрыли этот факт от бригады скорой помощи и тем самым подвергли опасности всех врачей скорой помощи, которые приехали по вызову.

По факту нападения открыто криминальное дело и родственники погибшей даже не попытались извиниться перед врачами.

В Запорожье родные пациентки избили врача скорой помощи

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