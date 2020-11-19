Под Львовом археологи откопали барский дом XVI века

В Звенигороде Львовской области археологи во время раскопок обнаружили руины барского дома XVI века, окна которого состояли из маленьких фрагментов стекла. При этом они были обработаны алмазным срезом и ретушированы.

Окна были вставлены в маленькие двутавровые оловянные рамочки, и само окно выглядело как мозаичное. Об этом рассказала руководитель Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Вера Гупало в Facebook.

Раскопки проходят на месте детинца - в княжескую эпоху здесь был построен дворец, древнейшая в Звенигороде церковь, укрепления. На данный момент все это разрушено.

На этой территории первые раскопки начали проводить в 1985 году. До этого исследователи считали, что у холма искусственное происхождение. Но благодаря раскопкам стало понятно, что холм имеет природное происхождение.

Археологи под Львовом раскопали барский дом XVI века (видео: facebook.com/ras.1991.ua)

По мнению ученых, летописный Звенигород мог иметь площадь около 140 га. Несмотря на масштабные раскопки, которые происходили в ХХ веке ныне город изучен не более чем на 10%.

Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как о богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусство. Отсюда происходят три древнейшие письменные документы государственного архивного фонда Украины - берестяные грамоты.

Звенигород - ныне село всего в 20 км от Львова. Однако в средневековье это был один из крупнейших городов западной Украины. Первое летописное упоминание о нем датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова.

В первой половине XII века - это была столица Звенигородского княжества. Именно здесь построили первые на территории западной Украины белокаменные церкви и дворец.

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