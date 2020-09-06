Под Львовом 7-летняя девочка оказалась в реанимации из-за укуса змеи

В субботу, 5 сентября, днем 7-летнюю девочку укусила змея. В результате нападения пресмыкающегося, ребенок оказался в реанимации, куда ее доставили около 15:15 того же дня.
Все подробности инцидента и информацию о состоянии здоровья опубликовали в департаменте по вопросам социальной защиты Львовской ОГА.
Как сообщается, змея укусила ребенка в правое бедро. Из-за укуса ребенок оказался в реанимации. Больше подробностей о состоянии девочки не публиковалось. Известно, что пресмыкающееся напало на ребенка в с. Красное Турковского района. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Турковской ЦРБ.
Стоит отметить, что летальные исходы после укуса змеи довольно редки в Украине. Чаще наблюдаются у детей и пожилых людей, у которых ослаблен иммунитет, а также при неправильном оказании первой помощи и дальнейшем лечении.
Как оказывать первую помощь при укусе змеи:
- Пострадавшего положить в горизонтальное положение и обеспечить покой.
- Дать выпить укушенному 3-4 таблетки антигистаминного средства.
- Отсасывать яд ртом, одновременно массируя укушенную зону по направлению к ранкам. Если успеть сделать это в первые 5-7 минут, можно удалить до 40% яда. Кровянистую жидкость нужно сплевывать, после чего прополоскать рот раствором марганцовокислого калия (если имеется) или обычной водой. При наличии ранок в ротовой полости, отсасывать яд ртом категорически запрещено.
- При появлении первых признаков отеков нужно остановить высасывание яда. Далее проводится обработка ранок антисептиками. Зеленку и йод лучше не использовать, чтобы не усложнить осмотр раны врачами.
- Наложить стерильную повязку на область поражения. По мере развития отека, постепенно ее ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
- Обеспечить покой поврежденной части тела.
- Давать обильное питье. Оно способствует нормализации водно-солевого баланса, выведению яда из тканей.
Что категорически запрещено делать:
- Прижигать место укуса раскаленными в огне предметами либо обрабатывать случайными веществами. К примеру, керосином или бензином.
- Накладывать жгут выше укушенного места. Он вызовет застой крови, омертвение тканей. Может развиться гангрена.
- Обкалывать ранки лекарственными препаратами.
- Употреблять спиртные напитки. Они усилят действие яда и замедлят выведение токсинов из организма.
Напомним, что в Украине с начала года 36 человек пострадали от укусов змей.
Как писал ранее РБК-Styler, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.