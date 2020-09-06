Під Львовом 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

У суботу, 5 вересня, вдень 7-річну дівчинку вкусила змія. В результаті нападу плазуна, дитина опинилася в реанімації, куди її доставили близько 15:15 того ж дня.
Всі подробиці інциденту та інформацію про стан здоров'я опублікували в департаменті з питань соціального захисту Львівської ОДА.
Як повідомляється, змія вкусила дитину в праве стегно. Через укус дитина опинилася в реанімації. Більше подробиць про стан дівчинки не публікувалося. Відомо, що плазун напав на дитину в с. Красне Турківського району. Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Турківської ЦРЛ.
Варто відзначити, що летальні випадки після укусу змії досить рідкісні в Україні. Частіше спостерігаються у дітей і літніх людей, у яких ослаблений імунітет, а також при неправильному наданні першої допомоги й подальшому лікуванні.
Як надавати першу допомогу при укусі змії:
- Потерпілого покласти в горизонтальне положення і забезпечити спокій.
- Дати випити вкушеному 3-4 таблетки антигістамінного засобу.
- Відсмоктувати отруту ротом, одночасно масажуючи укушену зону у напрямку до ранки. Якщо встигнути зробити це в перші 5-7 хвилин, можна видалити до 40% отрути. Кров'янисту рідину, потрібно спльовувати, після чого прополоскати рот розчином марганцевокислого калію (якщо є) або звичайною водою. При наявності ранок в ротовій порожнині, відсмоктувати отруту ротом категорично заборонено.
- При появі перших ознак набряків потрібно зупинити висмоктування отрути. Далі проводиться обробка ранок антисептиками. Зеленку і йод краще не використовувати, щоб не ускладнити огляд рани лікарями.
- Накласти стерильну пов'язку на область ураження. У міру розвитку набряку, її поступово послаблювати, щоб вона не урізалася в м'які тканини.
- Забезпечити спокій пошкодженій частині тіла.
- Давати рясне пиття. Воно сприяє нормалізації водно-сольового балансу, виведенню отрути з тканин.
Що категорично заборонено робити:
- Припікати місце укусу розпеченим у вогні предметами або обробляти випадковими речовинами. Приміром, гасом або бензином.
- Накладати джгут вище укушеного місця. Він викликає застій крові, омертвіння тканин. Може розвинутися гангрена.
- Обколювати ранки лікарськими препаратами.
- Вживати спиртні напої. Вони посилять дію отрути і сповільнять виведення токсинів з організму.
Нагадаємо, що в Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій.
Як писав раніше РБК-Styler, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.