Под Львовом 7-летняя девочка оказалась в реанимации из-за укуса змеи

Змея укусила 7-летнюю девочку под Львовом (иллюстративное фото: freepik.com)

Змея укусила ребенка за ногу

В субботу, 5 сентября, днем 7-летнюю девочку укусила змея. В результате нападения пресмыкающегося, ребенок оказался в реанимации, куда ее доставили около 15:15 того же дня.

Все подробности инцидента и информацию о состоянии здоровья опубликовали в департаменте по вопросам социальной защиты Львовской ОГА.

Как сообщается, змея укусила ребенка в правое бедро. Из-за укуса ребенок оказался в реанимации. Больше подробностей о состоянии девочки не публиковалось. Известно, что пресмыкающееся напало на ребенка в с. Красное Турковского района. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Турковской ЦРБ.

Стоит отметить, что летальные исходы после укуса змеи довольно редки в Украине. Чаще наблюдаются у детей и пожилых людей, у которых ослаблен иммунитет, а также при неправильном оказании первой помощи и дальнейшем лечении.

Как оказывать первую помощь при укусе змеи:

Пострадавшего положить в горизонтальное положение и обеспечить покой. Дать выпить укушенному 3-4 таблетки антигистаминного средства. Отсасывать яд ртом, одновременно массируя укушенную зону по направлению к ранкам. Если успеть сделать это в первые 5-7 минут, можно удалить до 40% яда. Кровянистую жидкость нужно сплевывать, после чего прополоскать рот раствором марганцовокислого калия (если имеется) или обычной водой. При наличии ранок в ротовой полости, отсасывать яд ртом категорически запрещено. При появлении первых признаков отеков нужно остановить высасывание яда. Далее проводится обработка ранок антисептиками. Зеленку и йод лучше не использовать, чтобы не усложнить осмотр раны врачами. Наложить стерильную повязку на область поражения. По мере развития отека, постепенно ее ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. Обеспечить покой поврежденной части тела. Давать обильное питье. Оно способствует нормализации водно-солевого баланса, выведению яда из тканей.

Что категорически запрещено делать:

Прижигать место укуса раскаленными в огне предметами либо обрабатывать случайными веществами. К примеру, керосином или бензином.

Накладывать жгут выше укушенного места. Он вызовет застой крови, омертвение тканей. Может развиться гангрена.

Обкалывать ранки лекарственными препаратами.

Употреблять спиртные напитки. Они усилят действие яда и замедлят выведение токсинов из организма.

Напомним, что в Украине с начала года 36 человек пострадали от укусов змей.

Как писал ранее РБК-Styler, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.