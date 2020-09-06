Під Львовом 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

Змія вкусила 7-річну дівчинку під Львовом (ілюстративне фото: freepik.com)

Змія вкусила дитину за ногу

У суботу, 5 вересня, вдень 7-річну дівчинку вкусила змія. В результаті нападу плазуна, дитина опинилася в реанімації, куди її доставили близько 15:15 того ж дня.

Всі подробиці інциденту та інформацію про стан здоров'я опублікували в департаменті з питань соціального захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, змія вкусила дитину в праве стегно. Через укус дитина опинилася в реанімації. Більше подробиць про стан дівчинки не публікувалося. Відомо, що плазун напав на дитину в с. Красне Турківського району. Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Турківської ЦРЛ.

Варто відзначити, що летальні випадки після укусу змії досить рідкісні в Україні. Частіше спостерігаються у дітей і літніх людей, у яких ослаблений імунітет, а також при неправильному наданні першої допомоги й подальшому лікуванні.

Як надавати першу допомогу при укусі змії:

Потерпілого покласти в горизонтальне положення і забезпечити спокій. Дати випити вкушеному 3-4 таблетки антигістамінного засобу. Відсмоктувати отруту ротом, одночасно масажуючи укушену зону у напрямку до ранки. Якщо встигнути зробити це в перші 5-7 хвилин, можна видалити до 40% отрути. Кров'янисту рідину, потрібно спльовувати, після чого прополоскати рот розчином марганцевокислого калію (якщо є) або звичайною водою. При наявності ранок в ротовій порожнині, відсмоктувати отруту ротом категорично заборонено. При появі перших ознак набряків потрібно зупинити висмоктування отрути. Далі проводиться обробка ранок антисептиками. Зеленку і йод краще не використовувати, щоб не ускладнити огляд рани лікарями. Накласти стерильну пов'язку на область ураження. У міру розвитку набряку, її поступово послаблювати, щоб вона не урізалася в м'які тканини. Забезпечити спокій пошкодженій частині тіла. Давати рясне пиття. Воно сприяє нормалізації водно-сольового балансу, виведенню отрути з тканин.

Що категорично заборонено робити:

Припікати місце укусу розпеченим у вогні предметами або обробляти випадковими речовинами. Приміром, гасом або бензином.

Накладати джгут вище укушеного місця. Він викликає застій крові, омертвіння тканин. Може розвинутися гангрена.

Обколювати ранки лікарськими препаратами.

Вживати спиртні напої. Вони посилять дію отрути і сповільнять виведення токсинів з організму.

Нагадаємо, що в Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій.

Як писав раніше РБК-Styler, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.