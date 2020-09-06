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Під Львовом 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

Неділя 06 вересня 2020 16:50
Під Львовом 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії
Змія вкусила 7-річну дівчинку під Львовом (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Змія вкусила дитину за ногу

У суботу, 5 вересня, вдень 7-річну дівчинку вкусила змія. В результаті нападу плазуна, дитина опинилася в реанімації, куди її доставили близько 15:15 того ж дня.

Всі подробиці інциденту та інформацію про стан здоров'я опублікували в департаменті з питань соціального захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, змія вкусила дитину в праве стегно. Через укус дитина опинилася в реанімації. Більше подробиць про стан дівчинки не публікувалося. Відомо, що плазун напав на дитину в с. Красне Турківського району. Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Турківської ЦРЛ.

Варто відзначити, що летальні випадки після укусу змії досить рідкісні в Україні. Частіше спостерігаються у дітей і літніх людей, у яких ослаблений імунітет, а також при неправильному наданні першої допомоги й подальшому лікуванні.

Як надавати першу допомогу при укусі змії:

  1. Потерпілого покласти в горизонтальне положення і забезпечити спокій.
  2. Дати випити вкушеному 3-4 таблетки антигістамінного засобу.
  3. Відсмоктувати отруту ротом, одночасно масажуючи укушену зону у напрямку до ранки. Якщо встигнути зробити це в перші 5-7 хвилин, можна видалити до 40% отрути. Кров'янисту рідину, потрібно спльовувати, після чого прополоскати рот розчином марганцевокислого калію (якщо є) або звичайною водою. При наявності ранок в ротовій порожнині, відсмоктувати отруту ротом категорично заборонено.
  4. При появі перших ознак набряків потрібно зупинити висмоктування отрути. Далі проводиться обробка ранок антисептиками. Зеленку і йод краще не використовувати, щоб не ускладнити огляд рани лікарями.
  5. Накласти стерильну пов'язку на область ураження. У міру розвитку набряку, її поступово послаблювати, щоб вона не урізалася в м'які тканини.
  6. Забезпечити спокій пошкодженій частині тіла.
  7. Давати рясне пиття. Воно сприяє нормалізації водно-сольового балансу, виведенню отрути з тканин.

Що категорично заборонено робити:

  • Припікати місце укусу розпеченим у вогні предметами або обробляти випадковими речовинами. Приміром, гасом або бензином.
  • Накладати джгут вище укушеного місця. Він викликає застій крові, омертвіння тканин. Може розвинутися гангрена.
  • Обколювати ранки лікарськими препаратами.
  • Вживати спиртні напої. Вони посилять дію отрути і сповільнять виведення токсинів з організму.

Нагадаємо, що в Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій.

Як писав раніше РБК-Styler, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.

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