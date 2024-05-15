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У Львові жінка народила 11 дитину: що відомо про щасливу породіллю

Фото: У Львові 40-річна жінка народила 11 дитину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У пологовому будинку Львова жінка народила одинадцяту дитину.

Про гарну новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Facebook-сторінку Львівської обласної клінічної лікарні.

Що відомо про породіллю

Галині Цибак 40 років, хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма. За словами акушера-гінеколога Сергія Ігнатовича, пологи пройшли без ускладнень. Це третій хлопчик у родині Галини.

Зазначається, що родина Галини - найбільша у селі Вовче.

"Найстаршій донечці 20 років, а найменшому хлопчику кілька днів від народження. Це наш третій хлопчик, ще маємо у сімʼї 8 дівчаток. Наша родина найбільша у селі Вовче  аж 11 дітей", - розказала породілля.

За даними медиків, пологи минули успішно. Хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма й зростом 55 сантиметрів.

У Львові жінка народила 11 дитину (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)

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Дитина