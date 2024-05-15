Во Львове женщина родила 11 ребенка: что известно о счастливой роженице

В роддоме Львова женщина родила одиннадцатого ребенка.
О хорошей новости сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Facebook-страницу Львовской областной клинической больницы.
Галине Цыбак 40 лет, мальчик родился с весом 4,150 килограмма. По словам акушера-гинеколога Сергея Игнатовича, роды прошли без осложнений. Это третий мальчик в семье Галины.
Отмечается, что семья Галины - самая большая в селе Волче.
"Самой старшей дочери 20 лет, а самому маленькому мальчику несколько дней от рождения. Это наш третий мальчик, еще есть в семье 8 девочек. Наша семья самая большая в селе Волче 11 детей", - рассказала роженица.
По данным медиков, роды прошли успешно. Мальчик родился весом 4,150 килограмма и ростом 55 сантиметров.
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