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Во Львове женщина родила 11 ребенка: что известно о счастливой роженице

Фото: Во Львове 40-летняя женщина родила 11 ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В роддоме Львова женщина родила одиннадцатого ребенка.

О хорошей новости сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Facebook-страницу Львовской областной клинической больницы.

Что известно о роженице

Галине Цыбак 40 лет, мальчик родился с весом 4,150 килограмма. По словам акушера-гинеколога Сергея Игнатовича, роды прошли без осложнений. Это третий мальчик в семье Галины.

Отмечается, что семья Галины - самая большая в селе Волче.

"Самой старшей дочери 20 лет, а самому маленькому мальчику несколько дней от рождения. Это наш третий мальчик, еще есть в семье 8 девочек. Наша семья самая большая в селе Волче 11 детей", - рассказала роженица.

По данным медиков, роды прошли успешно. Мальчик родился весом 4,150 килограмма и ростом 55 сантиметров.

Во Львове женщина родила 11 ребенка (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)

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