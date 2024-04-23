Стоматолог назвала 3 правила, на яких "тримаються" здорові зуби дітей

До обов'язків батьків належить збереження здоров’я дитини та навчити належного догляду за ротовою порожниною. Є певні правила, на яких "тримаються" здорові зуби у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посланням на Instagram -сторінку стоматолога Уляни Нищій.

Гігієна

Сюди відноситься механічне і регулярне чищення зубного нальоту. Саме правильна гігієна стає вирішальною у здоров'ї зубів.

З появи першого зуба у дитини батьки повинні їх чистити і контролювати до 10 (інколи навіть до 12 років).

Існують також спеціальні дитячі щіточки, призначені для немовлят. Така щітка має велику ручку і маленьку голівку з м’якою щетиною.

Потрібно уважно стежити за розвитком карієсу у дітей будь-якого віку. Він може проявлятися у вигляді крейдяно-білих, жовтих чи коричневих плям.

Харчування

Харчування дитини повинно бути збалансованим і здоровим, щоб організм отримував всі необхідні вітаміни та мінерали. Також мають бути тверді і корисні перекуси, чиста вода.

Важливо також обмежити липкі солодощі та цукерки.

Не варто дозволяти дітям пити солодкі газовані напої та зловживати солодощами. Потрібно навчити їх пити звичайну воду і не розвивати у дитини залежність від цукру.

Приклад батьків

Батьки повинні свідомо підходити до здоровʼя дитини та подавати правильний приклад.

Якщо ви думаєте, що дитина буде чистити зуби, коли ви цим нехтуєте, не ходите на огляди до стоматолога, не вчите її змалку, то вона цього і не буде робити.

Для профілактики та своєчасного виявлення зубних захворювань необхідно два рази на рік проходити огляд у стоматолога. Досить часто у маленьких дітей з'являється карієс і, як правило, пов'язано це з тим, що дитину дуже рано знайомлять з солодощами.

Це потрібно робити після того, як дитині виповниться 3 роки. Хороший ефект для зубів дитини буде досягатися за допомогою твердої їжі (яблука, груша, сухарі і т.д.). До 12-13 років зуби дитини повністю змінюються на постійні.