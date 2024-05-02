Педіатр розповіла, який одяг не варто купувати новонародженим

Коли малюк з'являється на світ, хочеться всього ідеального. Під час вибору одягу потрібно бути особливо обачними та уникати деяких тканин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з писанням на Instagram -сторінку педіатра та гастроентеролога Філатової Катерини.

На що потрібно звернути увагу

Найголовніше в дитячому одязі - НЕ фасон, а матеріал, з якого пошита дана річ.

Тому найперше на що потрібно звернути увагу - звісно, це тканина, з якої вироблений одяг:

вона повинна мати міжнародний сертифікат якості

бути стійкою до прання та носіння

приємною на дотик, м'якою, дихаючою. Саме така тканина не викличе алергічних реакцій, подразнення та свербіння

тобто мати чітко вказаний склад з відсотковим відношенням. І в ідеалі це 100% бавовна

До того ж потрібно перевірити фурнітуру. Найкраща - це безнікелева.

Не менш важливим є якість етикеток - якісні, виготовлені з натуральної тканини, а не поліестеру.

До того ж шви не повинні бути товстими та з синтетичних ниток, щоб ніжну шкіру малюка не натирали та не створювали дискомфорт.

Фліс відносять до розділу "синтетика", проте його теж часто використовують при створенні одягу для дітей.

Попри своє штучне походження, фліс так само має переваги: висока міцність, довговічність, простий догляд, нездатність до деформації, швидка сушка, гіпоалергенність, низька теплопровідність.

Спосіб перевірки

Хороший тест на прання - вода не повинна забарвлюватися, а одяг з часом втрачати свій колір. Це ж стосується і принтів.

Щоб бути впевненим у якості дитячого одягу, варто купувати речі у спеціалізованих магазинах, які надають гарантію якості від виробників.

Одяг повинен бути пошитий таким чином, щоб дитину було легко переодягати. Горловина має бути широкою, щоб не стискати шию. Застібки у вигляді кнопок вважаються найбільш безпечними для малюків.

Варто обирати одяг з вільним кроєм, який не обмежуватиме рухів непосиди. Доволі зручні речі з еластичними вставками, які дозволяють комплекту краще пристосовуватися до форми тіла. Потрібно спостерігати за реакцією дитини: якщо малюк вередує після одягання конкретної речі, краще відмовитися від її використання.