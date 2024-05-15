У Львові жінка народила 11 дитину: що відомо про щасливу породіллю
У пологовому будинку Львова жінка народила одинадцяту дитину.
Про гарну новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Facebook-сторінку Львівської обласної клінічної лікарні.
Що відомо про породіллю
Галині Цибак 40 років, хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма. За словами акушера-гінеколога Сергія Ігнатовича, пологи пройшли без ускладнень. Це третій хлопчик у родині Галини.
Зазначається, що родина Галини - найбільша у селі Вовче.
"Найстаршій донечці 20 років, а найменшому хлопчику кілька днів від народження. Це наш третій хлопчик, ще маємо у сімʼї 8 дівчаток. Наша родина найбільша у селі Вовче аж 11 дітей", - розказала породілля.
За даними медиків, пологи минули успішно. Хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма й зростом 55 сантиметрів.
У Львові жінка народила 11 дитину (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)
Нагадаємо, педіатр розповіла, який одяг не варто купувати новонародженим.
Раніше ми повідомляли про 3 правила, на яких "тримаються" здорові зуби дітей.