У Львові жінка народила 11 дитину: що відомо про щасливу породіллю

Що відомо про породіллю

Галині Цибак 40 років, хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма. За словами акушера-гінеколога Сергія Ігнатовича, пологи пройшли без ускладнень. Це третій хлопчик у родині Галини.

Зазначається, що родина Галини - найбільша у селі Вовче.

"Найстаршій донечці 20 років, а найменшому хлопчику кілька днів від народження. Це наш третій хлопчик, ще маємо у сімʼї 8 дівчаток. Наша родина найбільша у селі Вовче аж 11 дітей", - розказала породілля.

За даними медиків, пологи минули успішно. Хлопчик народився з вагою 4,150 кілограма й зростом 55 сантиметрів.

У Львові жінка народила 11 дитину (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)