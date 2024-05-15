ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове женщина родила 11 ребенка: что известно о счастливой роженице

Львов, Среда 15 мая 2024 12:30
UA EN RU
Во Львове женщина родила 11 ребенка: что известно о счастливой роженице Фото: Во Львове 40-летняя женщина родила 11 ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В роддоме Львова женщина родила одиннадцатого ребенка.

О хорошей новости сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Facebook-страницу Львовской областной клинической больницы.

Что известно о роженице

Галине Цыбак 40 лет, мальчик родился с весом 4,150 килограмма. По словам акушера-гинеколога Сергея Игнатовича, роды прошли без осложнений. Это третий мальчик в семье Галины.

Отмечается, что семья Галины - самая большая в селе Волче.

"Самой старшей дочери 20 лет, а самому маленькому мальчику несколько дней от рождения. Это наш третий мальчик, еще есть в семье 8 девочек. Наша семья самая большая в селе Волче 11 детей", - рассказала роженица.

По данным медиков, роды прошли успешно. Мальчик родился весом 4,150 килограмма и ростом 55 сантиметров.

Во Львове женщина родила 11 ребенка: что известно о счастливой роженицеВо Львове женщина родила 11 ребенка (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)

Напомним, педиатр рассказала, какую одежду не стоит покупать новорожденным.

Ранее мы сообщали о 3 правилах, на которых "держатся" здоровые зубы детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ребенок
NEWS
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу