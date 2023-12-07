У Львові з'явився безкоштовний автобус, але далеко не для всіх
У Львові запустили безкоштовний соціальний автобус. Користуватися ним можуть лише безхатченки. Він возитиме їх до закладів, де люди можуть отримати медичну допомогу та інші соціальні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Львівської міської ради.
Детальніше про допомогу
У місті Лева впродовж зими щотижня їздитиме безкоштовний автобус. У пунктах призначення безпритульні люди зможуть отримати весь комплекс соціальних послуг: харчування, медичний огляд, санітарно-гігієнічні послуги, отримати одяг чи взуття.
Соціальний транспорт розпочне свою роботу в п'ятницю 8 грудня. Автобус повезе бездомних людей до "Оселі" у Винниках, де вони отримають всі вище перераховані соціальні послуги.
Крім того, у Львові можна отримати допомогу в таких локаціях:
- Філія соціальної роботи з бездомними Комунальної установи змішаного типу
- Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"
- Львівська міська громадська організація "Спільнота взаємодопомоги "Оселя"
- "Дім милосердя" згромадження братів Альбертинів Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької церкви
Соціальний патруль у Києві
Столиця також активно допомагає безхатькам у холодний період року за допомогою Соціального патруля. Це бригада з працівників Будинку соціального піклування, яка допомагає бездомним.
Вони роздають гарячі обіди, інформують про можливість переночувати у нічліжному відділенні Будинку соціального піклування, поновити втрачені документи, отримати консультацію тощо.
Соціальний патруль допомагає безхатькам у Києві (фото: Facebook/Департамент соціальної політики КМДА)
Бездомні особи, які залишаються на ніч у нічліжному відділенні, мають можливість прийняти душ і випрати одяг. Вони також отримують чисту постіль і гарячу вечерю.
Соціальний патруль працюватиме протягом холодної пори року - з 1 грудня по 31 березня.
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